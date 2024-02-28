"الرياضة": 3.4 مليار جنيه عوائد الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب مساعد الوزير للتسويق والاستثمار، عن تنفيذ 832 مشروعت في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.4 مليار جنيه، ضمن مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية.

وتشمل القيمة مبلغ 2 مليار جنيه قيمة إنشائية، و1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75٪ لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25٪ لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

وتشمل المشروعات التي تم تنفيذها (137 حمام سباحة، 149 ملعبا رياضيا، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الأغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعا أخر، تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادى اجتماعية).

من جهته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الغرض من مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الذاتية لتلك المراكز حتى تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشء والشباب وتكثيف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير خدمات شبابية ورياضية متنوعة بكفاءة وجودة مميزة للشباب المصرى أعضاء تلك المراكز، موضحاً دعمه الدائم لفريق العمل القائم على المشروع بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة.

وعبر صبحي عن سعادته باستمرار نجاح المشروع، مؤكداً أن فريق العمل القائم على التنفيذ يعمل وفق رؤية واضحة ووفق ضوابط قانونية تضمن حقوق المستثمرين ومراكز الشباب وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل الوزارة أو مركز الشباب أى أعباء مالية حالية أو مستقبلية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص في أغسطس 2018، وذلك بهدف تنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.