الأربعاء 28 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

غرفة القاهرة التجارية تنظم ورشة عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية

أيمن العشري
أيمن العشري

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتوعية أصحاب الأنشطة المختلفة بحقوق الملكية الفكرية.


وأكد شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية هذا التعاون من أجل توعية أصحاب الأنشطة المختلفة بحقوق الملكية الفكرية.


جاء ذلك في سياق كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن أيمن العشري في ورشة العمل التي نظمتها الغرفة من خلال شُعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس كريم غنيم بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.


وقال "يحيى" إن هذه الورشة تؤكد حرص الجميع على المصلحة العامة وأهمية هذا التعاون وتكامل الأدوار بهدف التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة في ظل عقد جلسات إرشادية على هامش فعاليات هذه الورشة، مما يؤدي إلى أكبر استفادة للقطاعات المختلفة وهو ما يصب في صالح الأنشطة المختلفة واقتصادنا القومي.


وأشار "يحيى" إلى التعاون المتواصل والمثمر دائمًا بين غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية على مدار السنوات السابقة، بما يحقق مصالح منتسبينا والصالح العام، مضيفًا أن الغرف التجارية دائمًا تكمل دور الدولة وتوجهاتها لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال مثل هذه الفعاليات التي تستحق أن نشكر مرة ثانية كل من سعى إليها، ونتمنى لكم التوفيق والسداد ولكم كل الدعم والمساندة، ونتمنى الخروج عقب هذه الورشة بما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتنمية القطاعات المختلفة في مجال التوعية بالملكية الفكرية.

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