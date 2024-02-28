رسميًا.. إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كبارى صلاح سالم
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأربعاء، قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإطلاق أسماء بعض الشخصيات العظيمة على بعض الكباري والمحاور، وأبرزها اسم الفنان الكبير عادل إمام.
وجاءت أسماء الكباري والمحاور كالآتي:
- الفنان عادل إمام على كوبري تقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات بحي الوايلي.
- الفريق محمد سعيد الماحي على كوبري بالمسار الجديد لطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بحى مصر القديمة.
- العميد إبراهيم الرفاعي على كوبرى العاشر سابقًا امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالمعادي بحي مصر القديمة.
- المستشار عبدالمجيد محمود على محور جدید شمال شارع 9 بحي المقطم.