رسميًا.. إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كبارى صلاح سالم

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأربعاء، قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإطلاق أسماء بعض الشخصيات العظيمة على بعض الكباري والمحاور، وأبرزها اسم الفنان الكبير عادل إمام.

وجاءت أسماء الكباري والمحاور كالآتي: