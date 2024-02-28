الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 46 من المتغيبين عن العمل بمستشفى السادات للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جواة مرورية على كل من مستشفى السادات ووحدة العاشرة حرصًا على متابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وأحالت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المتغيبين عن العمل والذي بلغ عددهم 46 من العاملين بمستشفى السادات للتحقيق كما تفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام (العظام - الجراحة) وقسم الأسنان وقامت باستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجهت بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتى تم تعزيز البند بها بمبلغ 200 ألف جنيه كما تم متابعة النواقص من المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة القسم الداخلي والتسجيل الطبي.                                            

على صعيد آخر قامت بالمرور على وحدة العاشرة بإدارة السادات وتابعت التطعيمات الروتينية وعمل الأطقم الطبية بالإدارة وعيادة الأسنان وقد أشادت بالأداء المتميز ووجهت بصرف مكافأة للعاملين بالوحدة.

 

محافظة المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تحويل المتغيبين للتحقيق مكافأة للعاملين المرور على مستشفى السادات

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الفائزين في ملتقى إبداع الخامس

محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

الحماية المدنية تسيطر على حريق مزرعة فى المنوفية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

الرئيس السيسى يشهد احتفالية "قادرون باختلاف 5" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله