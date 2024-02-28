إحالة 46 من المتغيبين عن العمل بمستشفى السادات للتحقيق

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جواة مرورية على كل من مستشفى السادات ووحدة العاشرة حرصًا على متابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وأحالت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المتغيبين عن العمل والذي بلغ عددهم 46 من العاملين بمستشفى السادات للتحقيق كما تفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام (العظام - الجراحة) وقسم الأسنان وقامت باستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجهت بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتى تم تعزيز البند بها بمبلغ 200 ألف جنيه كما تم متابعة النواقص من المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة القسم الداخلي والتسجيل الطبي.

على صعيد آخر قامت بالمرور على وحدة العاشرة بإدارة السادات وتابعت التطعيمات الروتينية وعمل الأطقم الطبية بالإدارة وعيادة الأسنان وقد أشادت بالأداء المتميز ووجهت بصرف مكافأة للعاملين بالوحدة.