الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على خاطف طفلتيه من داخل أسانسير بمدينة نصر

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حكمها على والد طفلتي مدينة نصر وآخرين بتهمة خطفهما من أسانسير داخل عقار بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وكانت كشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهي مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة نجلته عبر مطار القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

كما تم ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصدر محكمة جنح مدينةنصر أسانسير بمدينة نصر خطف

مواد متعلقة

حبس المتهمين في "خطف طفلتين بمدينة نصر"

الأكثر قراءة

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مجازر الإبادة الجماعية متواصلة فى اليوم 145 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة