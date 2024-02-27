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أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسى بقيادات القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين، مؤكدًا على أهمية الاجتماع.

قوة الجيش المصري

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتضح من الفيديوهات التي تم بثها عبر محطات التليفزيون مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملفات التي تم طرحها في هذا الاجتماع.

وذكر أن الجيش المصري دائمًا جاهز على كافة المحاور الاستراتيجية، ومصر لديها قدر من الكفاءة لحماية الحدود المصرية بكل قوة وشجاعة، لن يستطيع أحد أن يهدد الأمن المصري  على الإطلاق.

 

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى على مسئوليتي صدى البلد قوة الجيش المصري

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