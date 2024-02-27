جيش الاحتلال: قواتنا تقصف أهدافًا تابعة لـ حزب الله فى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن قواته قصفت أهدافًا تابعة لـ حزب الله في لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية.

من جانبه، أعلن حزب الله، عن أنه أطلق وابلًا من الصواريخ على قاعدة مراقبة جوية إسرائيلية اليوم، ردًا على أعمق هجوم لجيش الاحتلال حتى الآن على الأراضي اللبنانية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا من الصواريخ.

وقصفت طائرات إسرائيلية وادي البقاع الإثنين، في تصعيد للأعمال العدائية عبر الحدود التي أشعلتها الحرب في غزة في أكتوبر، ما دفع الحركة المدعومة من إيران إلى الرد بإطلاق الصواريخ يومي الإثنين والثلاثاء.

وقال مصدران مطلعان بـ حزب الله لـرويترز، إن الجماعة ستوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حليفتها الفلسطينية حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة، ما لم تواصل قوات الاحتلال قصف لبنان.

والقاعدة التي استهدفها حزب الله يوم الثلاثاء هي نفس القاعدة التي ضربها في هجمات سابقة ولم تكن هناك علامة أخرى حتى الآن على انتقام عسكري أوسع نطاقًا من قِبل الجماعة.

استهداف الدفاعات الجوية لحزب الله في البقاع

وأطلق حزب الله 60 صاروخًا الإثنين، على قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان.