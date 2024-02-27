بمشاركة المشاط.. انطلاق جلسة مناقشة "سبل التعامل مع الدين الخارجى"

انطلقت، منذ قليل، الجلسة المتخصصة لمناقشة "سبل التعامل مع الدين الخارجي"، بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وسبق أن عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "هيكل وعجز الموازنة"، ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.