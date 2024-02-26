في ثالث جلساته المتخصصة.. "الحوار الاقتصادي" يناقش سبل تعديل السياسات النقدية

عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة اليوم الاثنين، ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.

وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين.