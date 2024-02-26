الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حازم الجندى: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فرصة لطرح رؤى معالجة القضايا الاقتصادية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة لحزب الوفد، بحرص الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تدعم مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.
وقال "الجندي" في تصريحات له، إن اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة والذي أثمر عن تشكيل لجنة تنسيقية بين الجانبين لمتابعة الخطط التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، والتشديد على ضرورة حضور ومشاركة الوزراء المعنيين في المرحلة الثانية منه.

txt

النائب حازم الجندى: تصريحات بايدن محض أكاذيب ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية

txt

النائب حازم الجندى: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطنى يساهم فى تفادى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية


وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وهو ما لمسناه جليًا في أولى جلسات الحوار الاقتصادي التي عقدت اليوم الإثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في صورة جلسات متخصصة مغلقة، حيث حرصت الحكومة علي المشاركة في ظل وجود الخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة لها قابلة للتنفيذ". 
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تركيز المرحلة الثانية للحوار الوطنى والذى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى على الملف الاقتصادي، يمثل فرصة جيدة لطرح رؤى وأفكار لمعالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
كما ثمن الجندي اختيار مجلس الأمناء لموضوعات جلسات الحوار الاقتصادي والتي بدأت اليوم، بمناقشة التضخم وغلاء الأسعار والسياسات النقدية وتوافر الدولار والنقد الأجنبي وتطوير الإنتاج، وهي ملفات مهمة إن نجحنا في تطوريها يمكن الدولة والشعب من التغلب على كل القضايا والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الدكتور مصطفى مدبولي الحوار الوطنى الإصلاح الشامل الحكومة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟