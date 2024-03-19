اقتباسات من كتاب الحياة رقعة شطرنج

الحياة رقعة شطرنج كبيرة وكلنا عليها إما وزير يملك حرية الحركة وقوة المواجهة والتأثير أو عسكري صغير لا يمكنه القيام إلا بخطوة واحدة تمهد الطريق لباقي القطع

الحياة رقعة شطرنج لا يفوز فيها الأكثر انفعالًا أو الأكثر نبلًا أو حماسًا أو حتى الأكثر إيمانًا لكن الفائز في كل المعارك هو الأكثر براعة

لعبة الشطرنج تتشابه كثيرًا مع لعبة الحياة، فكلنا نمتلك نفس القطع ونتعامل بنفس القوانين وغالبًا لا نختار خصومنا ولكننا نلعب من أجل الفوز، نخسر أحيانًا بعص القطع ونحرز أيضًا بعض المكاسب، نهاجم في أوقات وندافع في أوقات أخرى لكن الاختلاف الأساسي بين لعبة الشطرنج والحياة أن هزيمتك في لعبة الحياة تكون في أوقات كثيرة قاسية ولا تسمح لك بفرصة التعويض

في السطور التالي يقدم لنا " كريم الشاذلي" من خلال كتابه المميز "الحياة رقعة شطرنج" مجموعة من استراتيجيات الحياة التي تتشابه إلى حد كبير مع استراتيجات لعبة الشطرنح، فهيا بنا نلعب: