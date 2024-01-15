17 نصيحة مهمة للسعادة.. فماهى؟

يمثل البحث عن السعادة مطلبًا أساسيًا لجميع البشر مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وجنسياتهم، وهذا أمر طبيعى لأنه بمجرد أن يحصل الإنسان على احتياجاته من المأكل والمشرب ومكان آمن ومريح للنوم يبدأ في التفكير في التفكير في سعادته، في السطور التالية نقدم لك 17 نصيحة تساعدك على أن تعيش حياة سعيدة

تقبل ذاتك: إن أول خطوة لكي تكون سعيدًا أن تتقبل نفسك كما هي، فأنت لست الأفضل ولست الأسوأ، لذا احب نفسك كما هي بكل ما فيها من قوة وضعف ومشاعر وأحاسيس. توقف عن الندم: حين تتذكر الماضي وتشعر بالأسى تجاه أشياء قد فعلتها عمدًا أو بغير قصد أو حدثت لك بسبب قلة الخبرة والتجارب فلا تستمر في لوم نفسك فالندم لن يفيد حاضرك وقد يؤثر على مستقبلك لو جرحت شخصًا ما أو تصرفت بشكل لا يليق أو تسرعت في الحكم على أمر معين وعرفت أنك اخطأت اعتذر : الاعتذار لن يقلل من قيمتك، ربما يقبل الطرف الآخر اعتذارك وقد لا يقبل، في كل الأحوال حاول ألا تكرر الخطأ مرة أخرى، واعتبر أنه كان فرصة لك لتتعلم شيئًا جديدًا. سامح نفسك والآخرين :إنك عندما تسامح نفسك عن أخطاء ارتكبتها في حياتك لا يعني أنك ستغض الطرف عنها وأنك مستعد لارتكابها مجددًا ولكن معناها أنك تعرف أنك بشر يمكنه أن يخطئ، وبالمثل لا تتوقع من الآخرين أن يتصرفوا معك بالشكل الذي ترضاه دائمًا، فهم أيضًا بشر مثلك يصيبون أحيانًا ويخطئون أحيانًا أخري، فإذا أخطأ من تحبه في حقك فعاتبه بلطف ودون عبارات جارحة لأن هدفك من العتاب ليس أن تقهره، فأنت لست في معركة "غالب" و"مغلوب" ولكن الهدف هو أن توضح له أن ما قام به قد ضايقك فإن اعتذر لك وشعرت إنه حزن لأنه كان سببًا في مضايقتك فهو يستحق أن تسامحه وتستمر في علاقتك معه، وإن لم يبدي أي اهتمام بمشاعرك فالحمد لله أنك عرفت أن مشاعرك لا تهمه، فالأحرى بك أيضًا ألا تعيره اهتمامًا في حياتك، فليس مجديًا أن تتألم من شخص لا تهمه مشاعرك. أنت مصدر سعادتك: لا تنتظر السعادة أن تطرق بابك ولا تتوقع من شخص آخر أن يمنحك البهجة مهما بلغت درجة قربه منك أو تعلقك به لأن هذا الشخص بقدر ما سيمنحك من السعادة فإن حرمانك منه أو ابتعادك عنه سيكون سببًا في تعاستك، تعلم كيف تسعد نفسك لأن فاقد الشئ لا يعطيه! قم بعمل جديد: استمع للموسيقى، تعلم لغة، إقرأ كتاب، جالس اِلأطفال أو كبار السن، تعلم لعبة جديدة أو مارس رياضة كالمشي أو الاسترخاء (اليوجا)، سافر إلى مكان جديد وتعرف على أشخاص جدد، لا تجعل الروتين يقتل حياتك. السعادة ترتبط بالرضا: حين ترضى عن حياتك وعن نفسك مهما كانت ظروفك، وتحاول دومًا أن تحسن وتطور من أدائك وقدراتك، وتعترف بأخطاءك وتتقبل الآخرين بكل ما فيهم من اختلافات عنك ستجد نفسك مرتاحًا إلى حد ما، وهذه الراحة ستقودك للسعادة. تمتع بسعادة الآخرين : قد يكون ذلك بكلمات طيبة تواسي بها إنسانًا في محنته أو شكرك لشخص لأنه قام بعمل لخدمتك حتى وإن كنت تدفع مقابل تلك الخدمة أو اتصال تليفوني بقريب أو صديق لا هدف منه إلا اطمئنانك عليه أو هدية بسيطة تشتريها لمن تعيش معه تذكره أنه يهمك سواء كان كبيرًا أو طفلًا أو امرأة، أو زيارة لأطفال أيتام أو مرضى واللعب معهم. تقبل النقد : لا تجعله يحبطك ويحطم معنوياتك ولكن استمع لنقد الآخرين لك وخذ منه ما يفيدك فقط لأنه في النهاية يعبر عن وجه نظر صاحبه التي قد تكون صحيحة أو خطأ كما أنه كلما زاد نجاحك زادت احتمالات تعرضك للنقد. تقبل الهزيمة : الحياة متقلبة والتغير سمة أساسية فيها فإذا كنت تسعى لتحقيق حلم وبذلت أقصى ما في وسعك وحاولت مرات ومرات ولكنك في النهاية لم تصل إلى ما تريد فأعلم أنه قدر الله.. فربما يكون ما تريد ليس في صالحك، لا أقول لك توانى وتراخى بل أقول لك استفد من كل فشل واجهته في حياتك واتخذه سلمًا للنجاح. اهتم باختيار افكارك كما تهتم باختيار طعامك : أفكارنا هي التي تشكل رؤيتنا للحياة وحاضرنا ومستقبلنا لذلك لاتدع نفسك فريسة للأفكار المحبطة التي قد تسمم حياتك ولا تقلل من شأنك مهما كانت حياتك متواضعة وإمكاناتك بسيطة فلا تجلد نفسك أو تعذبها ولا تتكبر وتتجبر مهما علوت لأن كل شئ إلى زوال تفاءل وعش بالأمل: التفاؤل والأمل يمنحك طاقة إيجابية تستطيع بها أن تواجه تحديات الحياة ويجعلك أقل عرضه للأمراض. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك : فإن كنت تعرف ما منحه الله لهم فأنت لا تدري ماذا حجب عنهم من النعم، وانشغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك ابحث عن صفاء الروح : كلما كنت قريبًا من الله وهبك الطمأنينة والصفاء وراحة البال وأقرب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقًا. ما أجمل ان تكون رحيمًا : الراحمون يرحمهم الله ومن عرف قلبه الرحمة عرف السعادة خذ قسطا كافيًا من النوم ولا تأخذ معك وأنت ذاهب إلى النوم الأشياء التي ضايقتك خلال اليوم بل تخيل أشياء لطيفة تسعدك لأن التركيز على الأفكار الجيدة يحولها إلى واقع. تناول غذاء صحي ومتوازن : فكثير من الخضروات والفاكهة وشرب الماء وقليل من الدهون والسكريات يمنحانك صحة جيدة ومقاومة للامراض والصحة من أكثر الاشياء التي تمنحنا إحساسًا بالسعادة.