المعاني الخفية لحركات الجسد لجوزيف ميسينجر (1)

يوضح "جوزيف ميسينجر" الخبير في لغة الجسد في كتابه "المعاني الخفية لحركات الجسد" أن كل حركة من حركات جسدك تعكس ما يعتمل في رأسك ومزاجك، ما من حركة ليس لها معنى وليست هناك وضعية جسدية تحدث بالصدفة، كل حركة تصدر عنك تعبر عما يجوك في خاطرك، فتعطي مصداقية لكلامك أو تظهر العكس بصورة غير إرادية

تتكيف حالتنا الذهنية تلقائيًا مع المحيط المباشر الذي نعيش فيه، فإذا كنت تعيش في شقة مظلمة جدًا ستجد نفسك تميل إلى الأفكار المتشائمة أما المناطق المضيئة الفسيحة فتخلق لدينا الرغبة في الحركة كذلك فإن إرادة النجاح تطرد من ذهننا احتمالات الفشل

في السطور التالية يقدم لنا الكاتب "جوزيف ميسينجر" بعض الحركات العفوية التي نقوم بها ومعناه بلغة الجسد:

حركة الرأس يمينًا وشمالًا معناها لا، حتى وإن قال المتحدث نعم وضع الساق اليمنى فوق اليسرى عند الرجل يدل على الشعور بالحاجة إلى إثبات الذات أما إذا وضع ساقه اليسرى فوق اليمنى فهذا يعني أنه يشعر بخيبة الأمل أو عدم الثقة بالنفس عندما تضع المرأة ساقها اليمنى على اليسرى فذلك يعنى أنها قد اتخذت موقفًا سلبيًا وعليك أن تحاذر وأنت تتعامل معها حتى لو بدت لطيفة مبتسمة أما إذا وضعت ساقها اليسرى فوق اليمنى فهذا يعني أنها على استعداد للنقاش حين نرى الرجل يضع ساقه اليمنى فوق اليسرى بينما تضع المرأة ساقها اليسرى فوق اليمنى فهذا يعني أن الطرفين في حالة تفاهم وانسجام حيث يكون كل منهما انعكاس للآخر أما اذا حدث تبدل في وضع الساقين أثناء حديثهما العاطفي فهذا يدل على تغير الجو رويدًا وأنهما ليسا على موجة واحدة إن تجنب النظر إلى الشخص الآخر، أثناء تقديمك تبريرًا ما، يدل في معظم الأحيان على أنك لا تقول الحقيقة، إما تهربًا من مواجهة غير مفيدة أو تفاديًا لجرح شعوره