الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ضبط 4 أطنان سلع استراتيجية مجهولة المصدر قبل بيعها بالشرقية

سلع استراتيجية
سلع استراتيجية

تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية، من ضبط 4 أطنان من السلع الغذائية الاستراتيجية (زيت طعام وسمن نباتي)، تم تخزينها داخل مخزن غير مرخص بمركز منيا القمح، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، فايزة عبد الرحمن -في بيان اليوم الثلاثاء/- إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وبناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بناحية التلين مركز منيا القمح بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية داخل مخزن غير مرخص من الجهات المختصة، تم تشكيل حملة مكبرة وتوجهت إلى مقر المشكو في حقه.

وبالتفتيش داخل جراج سيارات بمنزل المشكو في حقه، تم ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي والتي تقدر بحوالي 4 أطنان في عبوات مختلفة الأوزان والأصناف بدون فواتير تدل على مصدرها، حيث قام المواطن المخالف بشرائها من إحدى شركات إنتاج الزيوت بهدف تخزينها والمضاربة بها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مخزن فرع شركة الجملة بمنيا القمح وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وجاء في قرار الوزارة، الذي حصلت “الدستور ” على نسخة منه، “أنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارت التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلازم الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية”.

 

وأضاف القرار: “أن اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا”.

ووفق قرار وزير التموين، يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:-

-(السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.

-(الزيوت) وحتى ستة أشهر.

(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.  

كان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".

 

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلًا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه جرى إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في "أهلًا رمضان" بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

أجتماع مع مديري الإدارات التموينية أجهزة الرقابة التموينية تموين الشرقية إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية أحمد كمال معاون وزير التموين أخبار التموين

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