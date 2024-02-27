بعد السقوط أمام إنبى.. زد يحقق رقمًا سلبيًا فى دورى نايل

لأول مرة في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي يتعثر نادي زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في 4 أسابيع متتالية؛ إذ تعادل في الأسبوعين الـ12، والـ13 مع ناديي بيراميدز سلبيا، والبنك الأهلي إيجابيا بنتيجة هدف لمثله على الترتيب، وتلقى هزيمتين بنفس النتيجة، هدف نظيف على يد كل من نادي طلائع الجيش في الأسبوع الـ11، ونادي إنبي في الأسبوع الـ14.

التعثر الأول لزد

وكان زد قد تعثر من قبل في الدوري في الموسم الجاري لكن لـ3 أسابيع متتالية فقط من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الخامس؛ إذ تعادل بنتيجة إيجابية بنفس النتيجة 3 أهداف لكل منهما مع ناديي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة، والمقاولون العرب، ومع نادي سموحة بنتيجة هدف لمثله على التوالي.

موقف زد بعد التعثرات الأربعة

على أي حال بعد هذه التعثرات الأربعة الأخيرة، التي لم يجمع منها سوى نقطتين تراجع مركزه في الدوري إلى الثالث برصيد 21 نقطة بعد أن كان يعتلي الصدارة بـ19 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها انتصاران تحققا على ملعبه على نادي الإسماعيلي في الأسبوع الأول، والداخلية في الأسبوع العاشر، و3 انتصارات تحققت خارج ملعبه على أندية الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الثاني، والزمالك في الأسبوع السادس، وفاركو في الأسبوع التاسع.

و4 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين على ملعبه مع البلدية، وسموحة، وتعادلين خارج ملعبه، الأول كان بنتيجة إيجابية مع المقاولون، أما الثاني، فكان دون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري في الأسبوع السابع، في حين لم يكن قد تعرض لأي خسارة.

سجل زد في 13 مباراة 17 هدفا بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب مصطفى عبد الرءوف زيكو بتسجيله 7 أهداف، بينما شباكه استقبلت 13 هدفا بمعدل استقبال هدف واحد في كل مباراة.

إنبي وتعزيز الصدارة

على الجانب الآخر بانتصار إنبي على زد بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ14 عزز إنبي من تصدره للدوري؛ إذ رفع رصيده إلى 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات منها 4 انتصارات تحققت على ملعبه على أندية البنك في الأسبوع الرابع، والزمالك في الأسبوع الخامس، والإسماعيلي في الأسبوع التاسع، والبلدية في الأسبوع الـ11، ومثلها تحققت خارج ملعبه على أندية فيوتشر في الأسبوع السادس، والجونة في الأسبوع العاشر، والمقاولون في الأسبوع الـ12، وزد، بالإضافة إلى تعادلين سلبيين مع الطلائع وسموحة في الأسبوعين الثاني، والـ13 على الترتيب، في حين تلقى 4 هزائم بواقع خسارة وحيده تلقاها على ملعبه على يد نادي المصري في الأسبوع السابع، و3 هزائم تلقاها خارج ملعبه على يد أندية الداخلية في الأسبوع الأول، وبيراميدز في الأسبوع الثالث، وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثامن.

وأحرز إنبي 17 هدفا في 14 لقاء، والهداف هو اللاعب أحمد أمين قفة بإحرازه 4 أهداف بينما تلقت شباكه 11 هدفا بمعدل تلقي 0.8 هدف في اللقاء الواحد.

بالنتائج لم يتأثر إنبي برحيل مديره الفني تامر مصطفى، وحل محله سيد ياسين بداية من الأسبوع الـ12؛ إذ جنى إنبي تحت قيادة فنية من سيد 7 نقاط في 3 أسابيع إذ فاز على المقاولون، وزد، وتعادل في أسبوع مع سموحة.

والنقاط السبع هذه كانت في غاية الأهمية لأنها دفعت بإنبي إلى صدارة الدوري بعد أن كان وصيفا لزد.