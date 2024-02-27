سلامة داود: جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في العناية بسفراء الوسطية والاعتدال من مختلف دول العالم

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بمكتبه بمدينة نصر السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى القاهرة، والدكتور حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام، والدكتور حاج حمبلي، مدير العلاقات الخارجية بالجامعة، والسيد محمد سوجيري، الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة بروناي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الأزهر وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية؛ بهدف الإفادة وتبادل الخبرات التعليمية المختلفة في جميع المجالات العلمية.

جاء ذلك انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعناية بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم وإعدادهم وتأهيلهم التأهيل اللازم ؛ ليكونوا سفراء للتسامح والوسطية والاعتدال في بلادهم.

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في العناية بالوافدين من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن أهم ما تتميز به الدراسة في الجامعة هو التزامها بالمنهج الوسطي المعتدل الذي تميز به الأزهر الشريف على مدار أكثر من 1083 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية.



وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر تولي اهتمامًا شديدًا بالطلاب الوافدين الدارسين في مختلف الكليات؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، وأن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دائمًا ما يؤكد على أهمية تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين فضلًا عن متابعته المستمرة لهم.

من جانبه، وجه السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، الشكر والتقدير للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللدور الذي يقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين من مختلف دول العالم.

كما وجه السفير الشكر لجامعة الأزهر؛ لعنايتها بأبناء سلطنة بروناي دار السلام الدارسين في كليات جامعة الأزهر، وأعرب السفير عن فخره؛ لتخرجه في جامعة الأزهر منبر الوسطية والاعتدال وكعبة العلم وقبلة العلماء في العالم.

وثمن الدكتور حاج نور عرفان، رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين والفكر الوسطي، فضلًا عن البرامج التعليمية التي تقدمها كليات جامعة الأزهر المختلفة، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات مع الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، والإفادة من مناهجه وخبراته في صقل مهارات أبناء سلطة بروناي، من خلال التعاون الدائم والمستمر بين جامعة الأزهر وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية.