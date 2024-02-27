تفاصيل وفاة مزارع في مشاجرة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبال مزارع "له معلومات جنائية" مُصاب بجرح بالرأس وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال نجل شقيق المجني عليه أفاد بحدوث مشادة كلامية بين عمه المتوفي واثنين من المزارعَين بسبب خلافات العمل تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها أحدهما على عمه بماسورة حديدية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو السابق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.