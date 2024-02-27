الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل وفاة مزارع في مشاجرة بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبال مزارع "له معلومات جنائية" مُصاب بجرح بالرأس وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال نجل شقيق المجني عليه أفاد بحدوث مشادة كلامية بين عمه المتوفي واثنين من المزارعَين بسبب خلافات العمل تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها أحدهما على عمه بماسورة حديدية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو السابق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة المنيا مديرية أمن المنيا الامن العام

مواد متعلقة

تفاصيل لقاءات وزير الداخلية مع نظرائه العرب (شاهد)

نص كلمة وزير الداخلية فى أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

الأمن الاقتصادي: ضبط 13677 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد وأقراص مخدرة

ضبط 16593 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سقوط عصابة "الحشيش" بالمقطم

ضبط عاطل سرق 102 حذاء من داخل محل بالموسكى

ضبط عاطل وعامل كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمولة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأميركية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة