النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد صبيح المحامي العام للنيابات، باستدعاء شهود العيان في واقعة مقتل حسني الخناجري، تاجر ذهب، في منطقة بولاق أبوالعلا، وإعداد تقرير حول تفريغات كاميرات المراقبة.

وتعاين الأدلة الجنائية مقر الواقعة وترفع آثار البصمات والاقتحام الذي وقع، وجارٍ حصر المسروقات والذهب الذي كان بالمحل ويقدر بالملايين.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 ملثمين يرتدون ملابس تخفي هويتهم وكابات للتخفي من كاميرات المراقبة.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء بشندى، مدير المباحث، يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة في دائرة قسم بولاق أبوالعلا، ومقتل مالك المحل "ح. ا".

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئي مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وبعثرة في محتويات المحل، وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لحل لغز مقتل الجواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبوالعلا.