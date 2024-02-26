الإثنين 26 فبراير 2024
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سياسي

3 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة حول نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، 3 اجتماعات، جاء الاجتماع الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد وزير الشباب والرياضة بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

حضر اللقاء النواب الدكتور أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز وكيلا اللجنة والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة. والسادة النواب الدكتور نانسي نعيم، المهندس محمود عصام، دعاء عريبي، وماهيتاب عبد الهادي وفاطمة سليم. وحضر من خارج اللجنة النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

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وجاء في معرض طلبات الإحاطة المقدمة من السادة أعضاء اللجنة أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها المهم في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للشباب حول حقوقهم وواجباتهم وكيفية الحفاظ عليها. كما يمكن أن تقوم الوزارة بتوزيع المواد التوعوية والمطبوعات التي تشرح الحقوق الإنسانية بطريقة بسيطة ومبسطة للشباب مما ينعكس علي تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل إيجابي ومسئول.

كما عقدت اللجنة الاجتماع الثاني لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

وختامًا، عقد الاجتماع الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوي الواردة لها.

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لجنة حقوق الانسان النائب طارق رضوان طلبات الإحاطة وزير الشباب والرياضة الجمهورية

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