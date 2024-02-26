الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هبة نصار: أرفض إطلاق "صفقة" على شراكة "رأس الحكمة"

د.هبة نصار
د.هبة نصار

قالت د.هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعاون المصري الإماراتي في "رأس الحكمة" هو استثمار مباشر ولا يجب إطلاق عليه مصطلح "صفقة"، مشيرة إلى أن المشروع سيحقق عوائد كبيرة للطرفين.

أضافت نصار، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الاستثمار المباشر في مشروع رأس الحكمة أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، والاستمرارية وتصحيح المسار تضمنان عوائد أكبر.

وتابعت "لا أحد في مصر يعلم السعر العادل لصرف الدولار، والسيولة تمنع المضاربة في سوق العملات الأجنبية، لذا يجب إعادة النظر في السياسة النقدية بأسرع وقت ممكن".

الدكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة التعاون المصري الإماراتي رأس الحكمة استثمار صفقة في المساء مع قصواء قصواء الخلالي مشروع رأس الحكمة صرف الدولا الدولار السيولة المضاربة سوق العملات الاجنبية السياسة النقدية

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