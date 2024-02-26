هبة نصار: أرفض إطلاق "صفقة" على شراكة "رأس الحكمة"

قالت د.هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعاون المصري الإماراتي في "رأس الحكمة" هو استثمار مباشر ولا يجب إطلاق عليه مصطلح "صفقة"، مشيرة إلى أن المشروع سيحقق عوائد كبيرة للطرفين.

أضافت نصار، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الاستثمار المباشر في مشروع رأس الحكمة أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، والاستمرارية وتصحيح المسار تضمنان عوائد أكبر.

وتابعت "لا أحد في مصر يعلم السعر العادل لصرف الدولار، والسيولة تمنع المضاربة في سوق العملات الأجنبية، لذا يجب إعادة النظر في السياسة النقدية بأسرع وقت ممكن".