"تنمية البحيرات" يستعد لاستيفاء شروط ومعايير الاتحاد الأوروبي لتصدير الأسماك المصرية

عقد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،اليوم، اجتماعًا بحضور كل من الإدارة العامة للمصايد، الإدارة العامة للموانىء، الإدارة العامة للاتفاقيات والعقود الخارجية، إدارة الإحصاء ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق، لبحث الضوابط الرسمية والتفتيشية على منشآت تداول الأسماك والأحياء المائية فى ضوء تشريعات الإتحاد الأوروبى وطرق تطبيق المعايير المطلوبة لإعادة تصدير الأسماك المصرية.

ومن جانبه، ذكر فرحات بأنه بناء على قرار إدارة الحجر البيطرى بوزارة الزراعة والتى قررت وقف تصدير الأسماك ومنتجاتها إلى دول الإتحاد الأوروبى مؤقتًا منذ عام ٢٠٢١، لحين إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فى هذا الشأن.

و الجدير بالذكر، أن هناك بعثة من الإتحاد الأوروبى ستزور مصر العام الحالى للتفتيش على الموانئ والمزارع السمكية، للتأكد من تطبيق المعايير التوافقية ومتطلبات الإتحاد الأوروبى للتصدير، لعودة مصر لتصدير الأسماك لدول الإتحاد الأوروبي خلال عام 2024.

و في نهاية الاجتماع، شدّد سيادته بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالموانىء والمصايد والمزارع السمكية،و عمل قوائم لحصر المراكب والصيادين والتراخيص، وتنفيذ قواعد وإجراءات تصدير الأسماك والأحياء البحرية وفقًا لشروط وضوابط الإتحاد الأوروبي، والقيام بعمليات الرقابة والتفتيش المستمرة، وتداول الأسماك والأحياء البحرية وسلامتها.

وكان أكد الدكتور صلاح مصلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ان الدولة تسعي تحقيق نهضة في مجال الاستزراع السمكي من خلال التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المياه العذبة وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجها وتنمية الإنتاج السمكي البحري وفي الصحراء.