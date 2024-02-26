هشام عزمي: تكريم الأدباء المصريين حافز كبير لهم ولغيرهم من المثقفين

قال هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة، إننا نعود لنلتقي في احتفالية متميزة في مبادرة الشارقة للتكريم الثقافي التي تشملها رعاية الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

المبادرة تهدف لتكريم قامات ثقافية من الوطن العربي اعترافا وتقديرا لهم

وأضاف الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة خلال فعاليات تكريم 4 أدباء مصريين في ملتقى الشارقة بالأعلى للثقافة، تهدف هذه المبادرة لتكريم قامات ثقافية من الوطن العربي اعترافا وتقديرا لهم وغير انها تقدير مستحق فهي تعد حافزا ودافعا لمزيد من الإنتاج وطرح عمالهم الفكرية خدمة لبلادهم، كما أنها بمثابة حافز لأقرانهم لمزيد من الإبداع وكما هي العادة يتم تكريمهم بين بلدانهم وفي أوطانهم، وتابع هو احتفاء بالبلدان أيضًا فالمثقف نتاج بيئة تأثر بها وأثر فيها وهو مناخ محفز للإبداع والمثقفين.

وأكمل "عزمي" هذه الاحتفالية للمرة الخامسة في رعاية المفكرين والمجلس الأعلي هو منارة المثقفين وقبلة المبدعين على امتداد الوطن العربي، ونسعد هنا بتكريم الدكتور حسين حمودة وسحر توفيق وسيد الوكيل ومحمد حسن عبدالله وشارك كل منهم في إثراء الحياة الثقافية ولهم كل التقدير.

واختتم كلمته قائلا، أرجوا أن تسمحوا لي ان "أتقدم بالشكر لوزيرة الثقافة لرعايتها ومشاركتها في التكريم وتبقي كلمة شكر للزملاء في الأعلى للثقافة.

انطلاق فعاليات التكريم

انطلقت اليوم، فعاليات تكريم ملتقى الشارقة الثقافي لأربع أدباء ورموز مصرية في تقليد يتم تنظيمه للمرة الخامسة، ويشمل التكريم كل من الدكتور محمد حسن عبدالله، الدكتور حسين حمودة، الأديبة سحر توفيق، الأديب سيد الوكيل.

مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي"

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

ويقام التكريم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث من المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024.

يشار إلى أن أبرز المكرمين في النسخة الماضية هم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي والذي وافته المنية منذ أيام قليلة، والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو.