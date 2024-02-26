3 يونيو.. دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة

أجلت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من أحد المحامين التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن