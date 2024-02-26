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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة المشاركين في مسلسل سر إلهي وقنوات عرضه

سر إلهي
سر إلهي

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي لمسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر المسلسل محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية من قبل محبي الفنانة روجينا لمعرضة قصة المسلسل والقائمة الكاملة لأبطاله وصناعه. 

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

و تعمل "نصرة" بعد ذلك من خلال أحداث المسلسل في إحدى دور رعاية كبار السن وفيه تتعرف فيها على سيدة عجوز، ثم يتم اتهامها بالقتل فيما بعد، وتستمر أحداث المسلسل في التطور لتخرج بعد ذلك نصرة من السجن لتتحول حياتها وتتغير بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تحصل على ثروة غير متوقعة.

وتبدأ "نصرة" في الانتقام ممن قاموا بأذيتها في، وتدور احداث مسلسل سر إلهي في إحدى المناطق الشعبية، ولا يخلو من بعض الكوميديا كما لايفتقد مطلقًا إلى عناصر التشويق.

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل سر إلهى بطولة روجينا عبر قناة CBC

أبطال مسلسل سر إلهي

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

- روجينا

- أحمد مجدي

- رنا رئيس

- مي سليم

- محمد ثروت

- نهى عابدين

- محمود الحديني

- صلاح عبدالله

- أحمد بدير

- ميمي جمال

- أحمد سلامة

- محسن منصور

- رشا مهدي

- مراد مكرم

- محمود حجازي

- مريم أشرف زكي 

- يوسف الأسدي

 - المسلسل من تأليف أمين جمال

- إخراج رؤوف عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن قناة CBC الفضائية أعلنت عن عرضها لمسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان.

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