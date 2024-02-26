الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ما هي أبرز الأطعمة التي تتسبب في عُسر الهضم؟

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد اختيار الأطعمة سهلة الهضم عندما تشعر بالطقس السيئ، أو تعاني من عسر الهضم أو أعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإسهال، يمكن أن يساعد في منح جهازك الهضمي قسطًا من الراحة.

 

 

ونسلط الضوء في السطور التالية على مجموعة من الأطعمة سهلة الهضم التى يجب التركيز عليها عندما تشعر بالتعب في معدتك أو أمعائك.

 

منتجات الدقيق الأبيض

يمكن أن يفعل معظم الأشخاص زيادة تناولهم للألياف، ولكن إذا كنت تعاني من اضطراب الجهاز الهضمي، فقد يوصى باختيار الأطعمة منخفضة الألياف مؤقتًا، والألياف عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم وتتحرك عبر الجهاز الهضمي دون أن تتحلل.

 

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة أن تزيد من كمية الطعام غير المهضوم الذي يتحرك عبر الجهاز الهضمي وتسريع حركية الأمعاء، مما يجعلها ضارة أكثر من كونها مفيدة إذا كنت تعاني من أعراض مثل انتفاخ البطن والإسهال.

 

 الفواكه المقشرة أو المعلبة أو المطبوخة

تحتوي بعض الفواكه الطازجة بشكل خاص على نسبة عالية من الألياف وبالتالي تكون أكثر صعوبة في الهضم، الجزء الأكبر من الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه موجود في قشورها وبذورها.

 

على سبيل المثال، يعتبر التوت من أغنى الفواكه بالألياف بسبب بذوره الكبيرة، قد تجد أنه من المفيد اختيار الفواكه ذات الألياف الأقل، مثل الموز الناضج أو البطيخ، إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال، يوصى أيضًا بإزالة قشر الفواكه مثل التفاح والكمثرى عندما تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

الخضار المطبوخة جيدًا:

تمامًا مثل الفواكه الطازجة، يصعب هضم الخضار النيئة مقارنة بالخضروات المطبوخة، فعندما يتم طهي الخضروات، تصبح جدران خلاياها النباتية أكثر ليونة ويصبح الوصول إلى مكوناتها (مثل النشويات) أكثر سهولة للإنزيمات الهاضمة في الجسم.

 البروتينات الناعمة:

على الرغم من أن البروتينات الحيوانية لا تحتوي على الألياف، إلا أنها لا تزال صعبة الهضم إذا كانت قاسية أو مطاطية أو غنية بالدهون، اختر بروتينات طرية وسهلة المضغ تحتوي على كميات منخفضة أو معتدلة من الدهون الغذائية، تشمل الأمثلة: البيض المخفوق واللحوم المفرومة الخالية من الدهون.

 

تعد البروتينات النباتية مثل زبدة الجوز الناعمة والتوفو المخفوق الناعم أيضًا من الخيارات المغذية التي يمكن تحملها جيدًا بشكل عام. 

أبرز الأطعمة التي تتسبب في إعاقة عملية عملية الهضم سهلة الهضم الهضم إعاقة عملية الهضم الأطعمة سهلة الهضم منتجات منتجات الدقيق الأبيض

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