الإثنين 19 فبراير 2024
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الصحة

أبرز أنواع الألياف والمصادر الخاصة بها في الأكل.. وما تأثيرها على الهضم؟

جريدة الدستور

يعاني الكثير من المشكلات الصحية المتعلقة بحركة الهضم، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع الأمر، ولكن البعض يعتقد أن تناول الألياف له دورا أساسيا في علاج الامر، لذا نسلط الضوء على التفاصيل الخاصة بالألياف:

الألياف الغذائية تقسم لنوعان:

فكما جاء في موقع "هيلث"دى، فأن الألياف القابلة للذوبان يذوب هذا النوع من الألياف في الماء ليكوّن مادة شبيهة بالهلام، وهو ما  يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ومستوى الجلوكوز.

وتوجد الألياف القابلة للذوبان موجودة في الشوفان والبازلاء والفاصوليا والتفاح والفاكهة الحمضية والجزر والشعير ونبات السيلليوم.

وبشأن الألياف غير القابلة للذوبان، فيعزز هذا النوع من الألياف حركة المواد عبر الجهاز الهضمي ويزيد من كتل البراز، لذا قد يكون مفيدًا لمن يعاني من الإمساك، وتكون مصادر الالياف الغير قابلة للذوبان، فى دقيق القمح الكامل  والبقوليات والخضراوات، مثل القرنبيط والفاصوليا الخضراء والبطاطس، مصادر جيدة للألياف غير القابلة للذوبان.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن الأطعمة مثل دقيق الشوفان والبقوليات، تحتوي على كل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ويحتاج من ٢٥: ٣٥ جرام من الألياف.

فوائد الألياف للجسم:

الألياف مهمة لصحة الجهاز لهضمي، لانها بتساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية.

تساعد فى خفض الكوليسترول الضار فى الجسم.

تساعد فى فقدان الوزن، لانها تجعلك تشعر بالامتلاء لمدة أطول.

تحافظ على مستويات السكر فى الدم.

تقي من مرض السرطان خاصةً سرطان القولون.

تعالج حالات الامساك.

تعمل على تعزيز جهاز المناعة.

يجب الحرص على بداية اليوم  بتناول الألياف، ونختار الحبوب الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الشوفان على سبيل المثال اختيار ممتاز، وأضف المزيد من الألياف إلى المخبوزات، عند إعداد المخبوزات، استبدل الدقيق المصنوع من الحبوب الكاملة بالدقيق الأبيض، فالدقيق المصنوع من الحبوب الكاملة يحتوي على كميات أكبر من الألياف.

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