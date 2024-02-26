الاتفاق على الشروط الأساسية للهدنة.. ماذا حدث فى مفاوضات حرب غزة؟

توصل ممثلون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر إلى تفاهم بشأن شروط اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل وإيقاف حرب غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوقع أيضًا على الاتفاق على الهدنة، جاء ذلك وفقًا لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي أدلى بهذه التعليقات صباح الأحد في برنامج حالة الاتحاد على شبكة "سي إن إن".

وقال سوليفان: "صحيح أن ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر التقوا في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لصفقة المحتجزين لوقف مؤقت لإطلاق النار".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس، لأنه سيتعين عليهما في نهاية المطاف الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين".

تقدم كبير في المفاوضات والاستعداد لجولة جديدة من المباحثات

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد قال مسئولون مصريون على علم بالمحادثات المنفصلة التي شاركت فيها حماس في القاهرة بأن الحركة الفلسطينية المسلحة وافقت على عدد من الشروط، بما في ذلك سحب مطلبها بهدنة فورية وإصرارها على انسحاب إسرائيل من غزة.

وقال المسئولون إن حماس خفضت أيضا عدد السجناء الفلسطينيين الذين تريد من إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

وقال سوليفان إنه يأمل أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى "اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية" في وقت ما خلال "الأيام المقبلة".

كما ضغط سوليفان على الكونجرس للموافقة على تمويل عسكري إضافي لأوكرانيا، وهي المساعدات التي يقول عدد متزايد من الجمهوريين إنهم يعارضون الآن منحها للدولة المحاصرة.

وأقر مجلس الشيوخ مؤخرًا حزمة مساعدات خارجية تتضمن 61 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، ويقول سوليفان إن الأمر متروك الآن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرح هذا الإجراء للتصويت في مجلسه.

استئناف مفاوضات الدوحة

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن مفاوضات الدوحة استئنافت بغرض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال في غزة بين "وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل"، بالإضافة إلى ممثلي حماس.

وزار وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيع باريس في نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لضمان وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، وحسبما ورد، أنتجت محادثات باريس خطوطًا عريضة متفق عليها للصفقة، والتي يجب أن تقبلها حماس.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي وافق يوم السبت على إرسال وفد إلى قطر لمواصلة المحادثات.