بشريات "رأس الحكمة".. تراجع أسعار الأسماك الفترة المقبلة

قال يوسف العبد، الاستشاري وخبير الاستزراع السمكي، إن أسعار الأسماك تأثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير من ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تعتمد الأعلاف على نحو 70% من مدخلاتها من الخارج.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة ووفرة الدولار في السوق سيسهم في زيادة المعروض من خامات الأعلاف وخفض أسعارها ومن ثم خفض أسعار الأسماك في السوق وذلك مرهونًا باستمرارية تيسير فتح الاعتمادات المستندية

وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأسماك في العالم، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا وعربيًا في إنتاج البلطي، كما يصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 90%.

وكشف أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج البلطي، كما تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج البوري بنحو 200 ألف طن، حيث إن أصل هذه السمكة تصل إلى مصر الفرعونية، وهي سمكة موجودة على جدارن المعابد، لذلك لاتستورد مصر هذه السمكة من الخارج.

وقال إن مصر تصدر بنحو 50 مليون دولار أسماك سنويًا للعديد من دول العالم، ويصل حجم إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك نحو 2 مليون طن، وفقًا لتقارير وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت بنحو 10% خلال الأسبوع الأخيرة، كما انخفضت بشكل لحظي مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

كما تحتل مصر المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث في إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار خبير الاستزراع السمكي إلى أن السمك البلطي المصري، هو من أجود أنواع الأسماك حول العالم، من حيث القيمة الغذائية نتيجة لسهولة هضمه وارتفاع البروتين به، بالإضافة إلى أنه من أشهر أنواع الأسماك التي تتحمل التغيرات الجوية سواء مع ارتفاع درجات الحرارة أو مع الانخفاض الشديد إلى درجات الحرارة.

خلال السنوات الأخيرة، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا لتطوير مشروعات الثروة السمكية، مما أدى إلى سد الفجوات الكبيرة في هذا المجال وتعزيز الأمن الغذائي، تم افتتاح عدد كبير من المشاريع خلال الثماني سنوات الماضية، من بينها مشروع الفيروز للإنتاج السمكي في بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس، ومشروع بركة غليون في محافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون وبحيرة المنزلة والبرلس.

ونوه بأن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نشرها الموقع الرسمي للجهاز، أن حجم واردات مصر من الأسماك بلغت حوالي ٥٠٠ مليون دولار عام ٢٠٢٢ وقد تركزت الواردات في جمبري أحجام مختلفة ب150 مليون دولار، وأسماك ماكريل بقيمة 110 مليون دولار، سردين مجمد ورنجة 110 مليون دولار، فلية مجمد 20 مليون دولار، سالمون 20 مليون دولار، سبيط وسمك السلور بقيمة 20 مليون دولار، وتعتبر هولندا أهم الدول فى تصدير الاسماك لمصر تليها الامارات العربية المتحدة والنرويج واسبانيا وسلطنة عمان.