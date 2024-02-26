الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بأهم التوصيات الخاصة لمزارعي الموز خلال فبراير

موز
موز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة تضمنت أهم التوصيات الفنية التي يجب على مزارعي الموز اتباعها خلال شهر فبراير، تضمنت التوصيات التي أُعدت بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية ما يلي:

 أبرز التوصيات

التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش، وإجراء الفحص الدوري بانتظام، بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ على توازن الري خلال فترة الموسم، مع  القضاء على الحشائش المنتشرة في المزرعة ويجب أيضا  فحص الأوراق لمكافحة الحشرات الضارة مثل المن والبق الدقيقي، وتنفيذ إجراءات فعّالة للمكافحة.

وأوضحت وزارة الزراعة خلال التوصيات التي أصدرتها، أنه يجب  بدء زراعة العروة الجديدة من الشتلات خلال الفترة المحددة، بإضافة إلي الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر لتجنب مشاكل تسببها زيادة كميات المياه، مع ضرورة  تجميع وتصريف النفايات خارج المزرعة بعد إزالة الأشجار المتضررة والجافة، و تقديم الدعم اللازم للأشجار المثمرة وجمع السوباطات الناضجة، و مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد حصاد المحصول باستخدام المبيدات المناسبة.

التسميد

وأضافت الوزارة مجموعة من التوصيات التي تخص توقيت وكميات التسميد لأشجار الموز خاصة التي تروى بالتنقيط.

  • يجب ألا تحديد كميات المياه اللازمة لكل شجرة خلال شهر فبراير.
  • ضرورة  تقسيم الري إلى دفعات معينة خلال الأسبوع، مع الاهتمام بغسيل الشبكة بعد التسميد.
  • ضرورة الري الفوري بعد الأمطار لمنع تراكم الملح وحماية الأشجار من التلف.

عملية الري 

  • في هذا الشهر يتم الري 3 مرات في الأسبوع.
  • خلال شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة.
  • يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).
  • 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
  • ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الأمطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الأشجار، ويؤدي إلى تساقط الأوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق).
  • 1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء.
توصيات لمزراعي الموز الأشجار المصابة توازن الري فحص الأوراق مكافحة الحشرات زراعة العروة الجديدة الشتلات

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