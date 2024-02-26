"الزراعة" تصدر نشرة بأهم التوصيات الخاصة لمزارعي الموز خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة تضمنت أهم التوصيات الفنية التي يجب على مزارعي الموز اتباعها خلال شهر فبراير، تضمنت التوصيات التي أُعدت بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية ما يلي:

أبرز التوصيات

التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش، وإجراء الفحص الدوري بانتظام، بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ على توازن الري خلال فترة الموسم، مع القضاء على الحشائش المنتشرة في المزرعة ويجب أيضا فحص الأوراق لمكافحة الحشرات الضارة مثل المن والبق الدقيقي، وتنفيذ إجراءات فعّالة للمكافحة.

وأوضحت وزارة الزراعة خلال التوصيات التي أصدرتها، أنه يجب بدء زراعة العروة الجديدة من الشتلات خلال الفترة المحددة، بإضافة إلي الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر لتجنب مشاكل تسببها زيادة كميات المياه، مع ضرورة تجميع وتصريف النفايات خارج المزرعة بعد إزالة الأشجار المتضررة والجافة، و تقديم الدعم اللازم للأشجار المثمرة وجمع السوباطات الناضجة، و مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد حصاد المحصول باستخدام المبيدات المناسبة.

التسميد

وأضافت الوزارة مجموعة من التوصيات التي تخص توقيت وكميات التسميد لأشجار الموز خاصة التي تروى بالتنقيط.

يجب ألا تحديد كميات المياه اللازمة لكل شجرة خلال شهر فبراير.

ضرورة تقسيم الري إلى دفعات معينة خلال الأسبوع، مع الاهتمام بغسيل الشبكة بعد التسميد.

ضرورة الري الفوري بعد الأمطار لمنع تراكم الملح وحماية الأشجار من التلف.

عملية الري