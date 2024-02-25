كيف أعادت "المتحدة" المواهب الشابة للدراما المصرية؟.. مدير تحرير "الدستور" يوضح (فيديو)

أجرى الإعلامي محمد عبدالعال جولة داخل صالة تحرير “الدستور”، مساء الإثنين، ضمن برنامج "صحافة لايف" عبر شاشة إكسترا لايف لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبدالعال مع الكاتب الصحفي أحمد عاطف، مدير تحرير جريدة الدستور، حول استعادة مجد الدراما المصرية من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أن المواهب الشابة تلعب دورا حيويا في هذه الدراما باختلاف كبير عما سبق في السنوات الطويلة الماضية.

أضاف أن الشركة المتحدة هي من أعطت فرص البطولة المطلقة للمواهب الشابة في مصر عبر الدراما المصرية الجديدة، فضلا عن الفرص الأخرى للنساء والقطاعات الإنتاجية الأخرى من المصورين والمخرجين والفنيين.