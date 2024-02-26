الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر يحذر من قول هذه العبارات: سوء أدب مع الله (فيديو)

الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف سليمان

أجاب الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصل أنه ويتعرض لمشاكل في أمور كثيرة، ودائما يقول "ليه يا رب اشمعنى أنا"، فهل هذا غيه سوء أدب مع الله؟ 
 

txt

متى تبدأ فريضة الصوم.. كم متبقى على رمضان 2024؟.. "القومى للفلك" يجيب


وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "دائما لما نتعامل مع البشر العاديين بننزلهم منازل مختلفة لما يكون مسئول مهم أو شخصية مشهورة، وبالتالى كيف يكون التعامل مع الله".

واستكمل: "نحذر من سوء الأدب مع الله بهذه الالفاظ لابد ان نقول لله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة يا الله".

وقال الدكتور عبد اللطيف سليمان، إن بعض الألفاظ التى يقوله الشباب تعتبر سوء ادب من الله، لكن ما دام لا يوجد تعمد فربنا يغفر لهم. 

وتابع: "عندنا مكونات لفظية زى مثلا يحلها الف حلال، هو حلال واحد بس، مش ألف، ولو تركناها على الله بالقلب واخدنا بالاسباب بالجسد، يبقى لازم كلامنا نقول يحلها ربنا".

واستكمل: "فى كلام دارج كثير ومن أسوأ الأمثلة يعطى الحلق للى بلا ودان، أو حكايتك على الله، ده منتهى سوء أدب مع الله".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

الدكتور عبد اللطيف سليمان الأزهر الشريف الناس الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيق رسمى بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس" فى إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. الرئيس السيسى لـ"أسرة فتاة الشروق": لو محتاجة تسافر برة تتعالج هنسفرها

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. هل يلحق زيزو بنهائى كأس مصر أمام الأهلى؟ طبيب الزمالك يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم