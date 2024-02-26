أستاذ بالأزهر يحذر من قول هذه العبارات: سوء أدب مع الله (فيديو)

أجاب الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصل أنه ويتعرض لمشاكل في أمور كثيرة، ودائما يقول "ليه يا رب اشمعنى أنا"، فهل هذا غيه سوء أدب مع الله؟





وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "دائما لما نتعامل مع البشر العاديين بننزلهم منازل مختلفة لما يكون مسئول مهم أو شخصية مشهورة، وبالتالى كيف يكون التعامل مع الله".

واستكمل: "نحذر من سوء الأدب مع الله بهذه الالفاظ لابد ان نقول لله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة يا الله".

وقال الدكتور عبد اللطيف سليمان، إن بعض الألفاظ التى يقوله الشباب تعتبر سوء ادب من الله، لكن ما دام لا يوجد تعمد فربنا يغفر لهم.

وتابع: "عندنا مكونات لفظية زى مثلا يحلها الف حلال، هو حلال واحد بس، مش ألف، ولو تركناها على الله بالقلب واخدنا بالاسباب بالجسد، يبقى لازم كلامنا نقول يحلها ربنا".

واستكمل: "فى كلام دارج كثير ومن أسوأ الأمثلة يعطى الحلق للى بلا ودان، أو حكايتك على الله، ده منتهى سوء أدب مع الله".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.