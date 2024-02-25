الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: أسرار وحرمات البيوت أصبحت سلعة على السوشيال ميديا (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن مسألة احترام الخصوصية واحترام أسرار الناس، كادت تكون معدومة، لافتا إلى أن اوائل ما يرفع من الأرض الحياء، ونحن نعاني من قلة الحياء.

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وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "كنا زمان نوعى الناس، أنها لا تقول أسرارها لأصحابها، اليوم أسرار البيوت بقيت علي الملأ، والمرأة والطفل أكثر الناس استغلالا على السوشيال ميديا".

وأضاف: "مش عارف إزاى أم تصور ابنها، أو زوج يكشف حرمة بيته علشان يكسب فلوس، من اليوتيوب والفيس".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.


وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/xk2-cI86h1Y?si=qcn7Y_xsY1c3eY_1&t=968

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية احترام أسرار الناس أمين الفتوى بدار الإفتاء

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