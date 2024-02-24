السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متى تبدأ فريضة الصوم.. كم متبقى على رمضان 2024؟.. "القومى للفلك" يجيب

شهر رمضان
شهر رمضان

كم متبقي على رمضان 2024؟ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية مع بداية العد التنازلى لشهر شعبان المبارك.

كم متبقي على رمضان 2024؟

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكلية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان المبارك تبدأ فى 11 مارس حيث ينتهى شعبان بعد إتمامه 29 يوما حسب ما نشره المعهد القومى للبحوث الفلكية على موقعه الإلكترونى مؤخرا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وعلى صعيد متصل يكون الرأى النهائى والقاطع لدار الإفتاء المصرية والتى بدورها تقوم باستطلاع شهر رمضان المبارك فى التاسع والعشرون من شهر شعبان .

أبرزها يحيى وكنوز.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024

 

موعد شهر رمضان 2024

ومن المنتظر أن يكون شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس المقبل بعد أسبوعين تقريبا.

 

أدعية شهر رمضان 2024

اللهم أكرمني أنا وأهل وأحبابي مع دخول رمضان بالخير وما تتمناه قلوبنا

اللهم بلغنا في رمضان القلوب النقية والأرواح الهادئة والنفوس الراضية

يا رب مع حلول شهر رمضان المبارك أسألك الخير لي وأهل وأحبتي وأمة المسلمين أجمعين

اللهم في هذه الأيام المباركة أسألك الخير لي وكل من حولي يا كريم

اللهم اجعلنا وأهلينا وأحبتنا والأمّة الإسلامية جمعاء بالغي رمضان متسامحين مؤمنين مسلمين يا رب العالمين

اللهم بارك لي ولأهلي ولأحبابي في رمضان واغفر لنا فيه وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم وارحمنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم اجعلنا وأحبتنا في رمضان من المغفور لهم والمكتوبين من أهل الجنة والمعتقة رقابهم من النار

دعاء اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال

يا رب مع دخول هذا الشهر المبارك أسألك أن تجعلنا في أفضل حال وأن تكتب لنا الخير يا رحيم

اللهم مع حلول شهر رمضان المبارك أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وترفع عنا سيئاتنا وتكتب لنا الخير يا كريم

يا رب يا رحيم يا غفور مع دخول شهر رمضان المبارك أسألك أن تكتب لنا الخير والرحمة والبركة في كل شيء وأن ترزقنا الرضا والسعادة وراحة البال

 

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