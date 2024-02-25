أستاذ عبري لـ"القاهرة الإخبارية": دفاع الغرب عن ممارسات الاحتلال يهدد مصالحه

قال د.أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية إن دفاع الغرب عن ممارسات الاحتلال يهدد مصالحه في المنطقة، أي أن هذا الدعم لن تكون نهايته إيجابيه على الدول الغربية الداعمة للكيان في ظل هذه الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الكيان.

الحرب بغزة

وأكد فؤاد، خلال لقائه ببرنامج “الضفة الأخرى” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف الغربي من فلسطين على نقيض موقفهم من حرب أوكرانيا.

وأضاف أن غياب حماس عن إدارة الحماس يعني أنه من الممكن أن تظهر عناصر داعش مرة أخرى في المشهد الحالي.