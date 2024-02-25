الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ عبري لـ"القاهرة الإخبارية": دفاع الغرب عن ممارسات الاحتلال يهدد مصالحه

الاحتلال
الاحتلال

قال د.أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية إن دفاع الغرب عن ممارسات الاحتلال يهدد مصالحه في المنطقة، أي أن هذا الدعم لن تكون نهايته إيجابيه على الدول الغربية الداعمة للكيان في ظل هذه الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الكيان.

الحرب بغزة

وأكد فؤاد، خلال لقائه ببرنامج “الضفة الأخرى” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف الغربي من فلسطين على نقيض موقفهم من حرب أوكرانيا.

وأضاف أن غياب حماس عن إدارة الحماس يعني أنه من الممكن أن تظهر عناصر داعش مرة أخرى في المشهد الحالي.

أستاذ عبري أحمد فؤاد أنور الحرب بغزة القاهرة الإخبارية الموقف الغربي من الحرب

الأكثر قراءة

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم