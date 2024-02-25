الجروان: تجربة الاستثمار في مصر "ناجحة جدًا".. و"رأس الحكمة" مشروع ضخم

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن تجربة الاستثمار في مصر ناجحة جدًا، مؤكدًا أن "رأس الحكمة" جوهرة، ومشروع ضخم سيغير الخريطة الاستثمارية في المنطقة.

أضاف الجروان في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على "dmc" أن الإمارات في الشرق الأوسط تعتبر مصر هي الدولة صاحبة الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي؛ لأن هناك ارتياحية ونجاح على أرض الواقع في مصر".

وتابع "التجربة مع الشريك الحكومي أو القطاع الخاص في مصر ناجحة جدًا، وهنيئًا لدولة الإمارات حصولها على ثقة الشعب المصري واستطعنا العمل لمدة 30 عامًا في الاقتصاد المصري"، موجهًا التحية للقيادتين في مصر والإمارات.

وأكد أن الشراكة مع الحكومة المصرية خطوة ممتازة جدًا، موضحًا أن مشروع ضخم مثل تنمية رأس الحكمة يحتاج إلى مظلة حكومية؛ لأنه سيتم إنشاء مدينة كاملة.