الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجروان: تجربة الاستثمار في مصر "ناجحة جدًا".. و"رأس الحكمة" مشروع ضخم

جمال الجروان،
جمال الجروان،

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن تجربة الاستثمار في مصر ناجحة جدًا، مؤكدًا أن "رأس الحكمة" جوهرة، ومشروع ضخم سيغير الخريطة الاستثمارية في المنطقة.

أضاف الجروان في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على "dmc" أن الإمارات في الشرق الأوسط تعتبر مصر هي الدولة صاحبة الأولوية لتوجه المستثمر الإماراتي؛ لأن هناك ارتياحية ونجاح على أرض الواقع في مصر".

وتابع "التجربة مع الشريك الحكومي أو القطاع الخاص في مصر ناجحة جدًا، وهنيئًا لدولة الإمارات حصولها على ثقة الشعب المصري واستطعنا العمل لمدة 30 عامًا في الاقتصاد المصري"، موجهًا التحية للقيادتين في مصر والإمارات.

وأكد أن الشراكة مع الحكومة المصرية خطوة ممتازة جدًا، موضحًا أن مشروع ضخم مثل تنمية رأس الحكمة يحتاج إلى مظلة حكومية؛ لأنه سيتم إنشاء مدينة كاملة.

رأس الحكمة الإمارات مصر صفقة رأس الحكمة الاستثمار في مصر

الأكثر قراءة

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم