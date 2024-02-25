مدير الإرشاد الديني في الأوقاف يفسر حديث "إِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ"

فسر الدكتور عمرو الكمار، مدير عام الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف، قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِعَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

وقال مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "في هذا الهدى النبوي الشريف، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس لقسمين، قسم يفتح الخير للناس، وآخرين يفتحون الشر للناس ".



واستكمل: "من أهم مفاتيح الخير،الدعوة الى طرق الخير، لكل من فى مكانه فالتاجرعليه أن ييسر على الناس ولا يحتكر السلع، وكذلك الطبيب والمهندس، فكل فى مهنته يستطيع أن يكون فعال للخير، والغالية العظمى للشيطان ان يحول الإنسان الى ظاعية للشر".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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