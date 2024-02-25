"ملاحم درامية" تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم موسم درامى قوى خلال شهر رمضان2024، من خلال أعمال تناقش قضايا مجتمعية مهمة ومجموعة درامية متنوعة ما بين الاكشن الكوميدي والاجتماعي وغيرها لكي تناسب كافة أذواق الجمهور المصري والعربي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

تعد الملحمة الدرامية مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد من نجوم الوسط الفني، هو الإنتاج الأضخم في موسم مسلسلات رمضان 2024 والذي تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

مسلسل صيد العقارب

ينافس مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بقوة في الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداث المسلسل حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الكبير اوي

ينتظر المشاهدين الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 للفنان أحمد مكي، ويحمل الموسم الثامن من المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل إمبراطورية ميم

يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، وتدور قصة العمل حول شخصية مختار أبو المجد الأب الذى يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين فى الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته ويدخل فى حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده وبين حب جديد.

مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل المحارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

مسلسل جودر

مسلسل جودر للفنان ياسر جلال هو فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

مسلسل فراولة

تجسد نيللى كريم شخصية فراولة ابنة حارس عقار وقارئة جيدة للفنجان ضمن أحداث مسلسل فراولة الذى يتواصل تصويره للعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وخلال الحلقات الأولى تلتحق فراولة بالعمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، هو اجتماعي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.