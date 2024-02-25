نجوم من تونس يلمعون في مسلسلات رمضان 2024.. اعرف التفاصيل

فتحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبوابها على مِصْراعيه لكافة نجوم مصروالوطن العربي، واستطاعت أن تقدم وجبة متكاملة العناصر من خلال الأعمال الدرامية التي تعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، حيث أنها فتحت أبوابها لمختلف نجوم الفن في مصر والوطن العربي للمشاركة في الأعمال الدرامية الضخمة.

ويشارك عدد من النجوم والنجمات العرب من دولة تونس في مسلسلات رمضان 2024 التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسوف نعرض لكم قائمة لنجوم دولة تونس الذين يشاركون في مسلسلات رمضان 2024.

عائشه بن أحمد

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل بدون سائق إنذار، التي تلعب البطولة النسائية للمسلسل مع الفنان آسر ياسين، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

وتجسد عائشة بن أحمد دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين بالعمل.

و تدور قصة مسلسل "بدون سابق إنذار"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهما بعيد ميلاد عمر.

فريال يوسف

تشارك الفنانة فريال يوسف في مسلسل "بابا جه" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

سامية الطرابلسي

تحل الفنانة التونسية سامية الطرابلسي ضيفة شرف في مسلسل جودر ضمن حكايات ألف ليلة للفنان ياسر جلال.

المسلسل مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.