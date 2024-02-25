خبيرة اقتصادية: أسعار السلع ستستقر ثم تنخفض تدريجيًا

قالت الخبيرة الاقتصادية د.حنان رمسيس إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين والإفراجات الجمركية عن العديد من السلع الموجودة في المنافذ الجمركية.

أضاف رمسيس، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذا سيكون له أثر إيجابي على توفير السلع وبالتالي التأثير على العرض والطلب، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه استقرار أسعار ثم تنخفض تدريجيًا.

خبيرة اقتصادية: الدولة تهتم بالمواطن وتسعى لتوفير كل السلع

كما أشارت إلى أن جهود الدولة لتوفير المتحصلات الدولارية وتوجيهها إلى تلك الإفراجات يعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع الغذائية والدواء والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية:"شهدنا الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم والدواجن والبيض" مشيرة إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لانخفاضها، وهذا ما كان يسأل عنه المواطن.