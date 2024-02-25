أحمد العوضي بوجهين في مسلسلات رمضان 2024.. اعرف التفاصيل

يشارك الفنان أحمد العوضي في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على إحدى قنوات المتحدة، والذي يشاركه البطولة عدد من نجوم الوسط الفني.

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

وقد أثار الإعلان الرسمي عن مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي حالة من التشويق لدى الجمهور المصري والعربي، خاصة وأنه يحمل العديد من الأحداث المثيرة التي جذبت إليه العديد من المواطنين وجعلت المسلسل ضمن قائمة المسلسلات المفضلة لدي الجمهور، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل الكاملة للدور الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

أحمد العوضي بوجهين في رمضان 2024

يظهر النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب بشكل مختلف ومميز، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وتدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وخلال أحداث العمل، يتورط “فواز” في صراع مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

أبطال مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من العديد من النجوم هم:

أحمد العوضي.

دينا فؤاد.

رياض الخولى.

وفاء عامر.

وليد فواز.

دنيا المصرى.

كارولين عزمى.

أحمد صيام.

سلوى عثمان.

وفاء مكى.

أحمد عبد الله محمود.

ميدو ماهر.

الطفل منذر مهران.

يعد مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.