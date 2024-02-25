"جالي في المنام".. التحقيق مع شاب حاول اقتحام فيلا عمرو أديب

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة، في واقعة اقتحام فيلا الإعلامي عمرو أديب، داخل كومبوند بأكتوبر من قبل أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه والتحفظ عليه من قبل أجهزة الأمن.

واعترف المتهم، وهو عامل ديلفري في أحد مطاعم الأسماك، يدعى شهاب.أ، 26 سنة باقتحام فيلا عمرو أديب بأنه حلم بعمرو أديب في منامه، وقرر التوجه إليه لمقابلته ورفض أمن الكومبوند دخول المتهم لعدم وجود موعد أو إبلاغ عمرو بقدوم شخص لزيارته وتم تسليمه إلى رجال المباحث.

وتحفظت أجهزة الأمن في الجيزة على الشاب الذي حاول دخول كمبوند دارا بمنطقة أكتوبر والذي يقطن فيه الإعلامي عمرو أديب، وطلب الدلوف إلى فيلا الإعلامي الشهير بداعي أن لديه طلبات خاصة جدا، إلا أن أمن الكمبوند اشتبه فيه وأبلغ شرطة النجدة.

وقال مصدر، إن الشاب لم يحاول الدخول من أجل السرقة، أو اقتحام الفيلا، لكن طلب من أمن الكمبوند الخاص الدخول إلى فيلا الإعلامي فتم التحفظ عليه وإحالته إلى قسم الشرطة التي تحقق مع الشاب لمعرفة دوافعه.

وكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة أو موعد مسبق وحاول الدخول عنوة فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته.