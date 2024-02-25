الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"جالي في المنام".. التحقيق مع شاب حاول اقتحام فيلا عمرو أديب

عمرو أديب
عمرو أديب

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة، في واقعة اقتحام فيلا الإعلامي عمرو أديب، داخل كومبوند بأكتوبر من قبل أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه والتحفظ عليه من قبل أجهزة الأمن.

 

واعترف المتهم، وهو عامل ديلفري في أحد مطاعم الأسماك، يدعى شهاب.أ، 26 سنة باقتحام فيلا عمرو أديب بأنه حلم بعمرو أديب في منامه، وقرر التوجه إليه لمقابلته ورفض أمن الكومبوند دخول المتهم لعدم وجود موعد أو إبلاغ عمرو بقدوم شخص لزيارته وتم تسليمه إلى رجال المباحث.

 

وتحفظت أجهزة الأمن في الجيزة على الشاب الذي حاول دخول كمبوند دارا بمنطقة أكتوبر والذي يقطن فيه الإعلامي عمرو أديب، وطلب الدلوف إلى فيلا الإعلامي الشهير بداعي أن لديه طلبات خاصة جدا، إلا أن أمن الكمبوند اشتبه فيه وأبلغ شرطة النجدة.

 

 وقال مصدر، إن الشاب لم يحاول الدخول من أجل السرقة، أو اقتحام الفيلا، لكن طلب من أمن الكمبوند الخاص الدخول إلى فيلا الإعلامي فتم التحفظ عليه وإحالته إلى قسم الشرطة التي تحقق مع الشاب لمعرفة دوافعه.

 

وكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة أو موعد مسبق وحاول الدخول عنوة فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته.

الاعلامي عمرو اديب عمرو أديب فيلا الإعلامي عمرو أديب كومبوند بأكتوبر الجيزة

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

استمرار حبس المتهم بقتل خادمة فى عين شمس

حبس 5 عاطلين بتهمة الترويج لـ26 كيلو حشيش في الإسكندرية

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم