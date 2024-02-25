استمرار حبس المتهم بقتل خادمة فى عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، اليوم الأحد، حبس عامل بتهمة ضرب خادمة حتى الموت انتقامًا لسرقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات حول اتهامه بقتل خادمة بعد أن تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، قائلًا: "كنت بعاقبها علشان سرقتني".



وأضاف المتهم أنه اكتشف غياب متعلقات شخصية من منزله، وبعد بحث طويل اكتشفت أن المجنى عليها هى من سرقتها، فتوجه لها وتعدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعى، وتوجه بها للمستشفى لتفقد حالتها لكنها فارقت الحياة.



البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله فتاة فى العقد الثانى من عمرها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدى على المجنى عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.