الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع فى غزة مأساوية ووصلنا إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع الحقيقى

جريدة الدستور

أكدت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية ومأساوية، ووصلنا إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع الحقيقي الذي يعيشيه الفلسطينيون.

وقالت فرسخ - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن كل القطاع يعاني انعدام الأمن الغذائي بشكل تام، وعلى الأقل 16% من الأطفال ما دون سن الثانية يعانون سوء تغذية حاد نتيجة عدم توفر الطعام ومستلزمات الحياة الأساسية".

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وأضافت أن استهداف الاحتلال لقافلات المساعدات عرقل من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق غزة وفي الشمال تحديدا، مشيرا إلى أن الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة يفرض حصارا مطبقا على منطقة غزة والشمال وعدد الشاحنات التي تمكنت المؤسسات الأممية من إيصالها إلى منطقة الشمال قليلة جدا ومعظم طلبات إيصال الغذاء إلى هذه المناطق قوبل بالرفض من قبل سلطات الاحتلال.

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وأوضحت أن الوضع في منطقة شمال غزة الآن مأساوي، حيث إن هناك انعداما تاما لمستلزمات الحياة الأساسية، منوهة بأن المستشفيات بدأت في استقبال عشرات الحالات معظمهم من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد بالإضافة إلى رصد انتشار الأمراض والأوبئة من بينها مرض التهاب الكبد الوبائي، فالأوضاع صعبة للغاية واذا لم يفقد المواطنون حياتهم بسبب القصف سيفقدونها بسبب الجوع وانتشار الأمراض.

نيبال فرسخ الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة الأمن الغذائي سوء تغذية حاد توفر الطعام

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