مذكرة تفاهم بين جامعتي "حلوان" و"أوروبا" الألمانية لتعزيز التعاون الأكاديمي

وقّع رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مشتركة، مع رئيس جامعة أوروبا بألمانيا بروفيسور موريتس فان رويجن، حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، في مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للطلاب للالتحاق ببرامج مشتركة عالية الجودة.

وشهد توقيع المذكرة كل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور عماد أبو الدهب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور حسام الرفاعي، بالإضافة إلى مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي.



بدوره، أكد الدكتور السيد قنديل، أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة.. معربا عن أمله في التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة في العديد من التخصصات، وأيضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي.

وقدم الدكتور قنديل، نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة.