الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن تمويلًا بقيمة 4.25 مليون جنيه إسترلينى لمعالجة أزمة الرعاية الصحية الإنجابية فى غزة

غزة
غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تمويل جديد لمعالجة أزمة الرعاية الصحية الإنجابية في قطاع غزة بقيمة 4.25 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الأحد ستعمل المساعدات البريطانية على ضمان قدرة وكالة الصحة الإنجابية التابعة للأمم المتحدة على توفير الدعم المنقذ لحياة النساء والفتيات المستضعفات.

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ومن المتوقع أن يصل هذا الدعم إلى حوالي 111 ألفًا و500 امرأة، أي حوالي 1 من كل 5 نساء بالغات في غزة، وسوف يدعم ما يصل إلى 100 قابلة مجتمعية، فضلًا عن توزيع 45 ألف مجموعة من أدوات الولادة النظيفة.

وأكد كاميرون أن هذا التمويل الإضافي هو استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وقال "تتحمل النساء وطأة الوضع الإنساني اليائس في غزة اليوم، حيث إن عدة آلاف من النساء حوامل حاليًا وسيشعرن بالقلق بشأن ولادة أطفالهن بأمان".

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وأضاف: "سيساعد هذا التمويل البريطاني الجديد في جعل الولادة أكثر أمانًا وتحسين حياة الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة".. وتابع قائلًا "نحن بحاجة إلى أن نرى وقفًا فوريًا للقتال حتى نتمكن من تأمين إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن، والحصول على المزيد من المساعدات، والسماح لمنظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقيام بعملها الحيوي بفعالية".

وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون أزمة الرعاية الصحية الإنجابية قطاع غزة المساعدات البريطانية النساء والفتيات

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