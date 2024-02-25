قائد الأسطول الرئيسى بالبحرية الأمريكية: الهند لها دور مهم فى حماية مصالحنا

أكد قائد الأسطول الرئيسى بالبحرية الأمريكية ديفيد أيسوم، أن الهند ستقوم بدور مهم خلال شراكتها مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال القائد الأمريكي، في تصريح صحفي أمس، إن "الهند لها دور مهم في المساعدة على حماية المصالح الدولية المشتركة، وإن العلاقات معها ستستمر في النمو"، مشيرًا إلى أن الهند تقوم بدور مهم في الجهود الرامية إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادي /الإندو باسيفيك/ منطقة مفتوحة وحرة للمساعدة على حرية التجارة وتمكين جميع الدول من الدخول لهذه الممرات البحرية المفتوحة.

ونوه قائد البحرية الأمريكية بأن الشراكات أصبحت تمثل طريق المستقبل، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تنمية شراكاتها مع أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، وأنها تتطلع إلى دفع هذه العلاقات قدما إلى الأمام.