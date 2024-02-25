تظاهرات بأوروبا دعمًا لأوكرانيا فى ذكرى مرور عامين على الحرب

تظاهر آلاف الأشخاص في القارة الأوروبية، السبت، تعبيرًا عن دعمهم لأوكرانيا، وذلك في الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي للبلاد، في حين ترى نسبة ضئيلة من الرأي العام أن انتصار كييف واقعي.

وفي ألمانيا، تجمع نحو 5 آلاف شخص في برلين بحسب الشرطة، حاملين أعلام أوكرانيا أو لافتات كُتب عليها "دافعوا عن أوكرانيا" أو "سلّحوا أوكرانيا الآن".

وفي مدينة كولونيا، تظاهر نحو 5 آلاف شخص آخرين، كما تظاهر الآلاف في فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت.

وقال رئيس بلدية العاصمة برلين كاي فيجنر في مسيرة العاصمة: "مكاننا في هذه المعركة من أجل الحرية هو إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين".

وستُضاء بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين، مساء السبت، بلوني علم أوكرانيا الأصفر والأزرق.

وتظاهر أيضًا في فرنسا، آلاف الأشخاص، السبت، تعبيرًا عن دعمهم لأوكرانيا وهتفوا "بوتين قاتل" و"روسيا خارج أوكرانيا!".

في العاصمة باريس وليل (شمال) وروان (غرب) ونيس وتولوز وبوردو (جنوب) وستراسبورج (شرق)، تجمع أوكرانيون وفرنسيون تعبيرًا عن تضامنهم، ولكن أيضًا عن قلقهم في وقت تواجه قوات كييف التي تفتقر إلى الأسلحة والذخائر وضعًا صعبًا في مواجهة القوات الروسية.