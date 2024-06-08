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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2024

الريال السعودي
الريال السعودي

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-6-2024 في مصر مقابل الجنيه مع بداية شهر ذي الحجة وانطلاق موسم الحج للعام الحالي 1445/2024، حيث يرغب حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية تكفي أيام رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-6-2024

يبحث الملايين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-6-2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، حيث يشهد سعر صرف العملة السعودية استقرار ملحوظ في السوق المالي المصري حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.65جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.67 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.67 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.50 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.57 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.63 جنيه للشراء و60.78 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 154.88 جنيه للشراء و155.26 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

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