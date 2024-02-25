الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زعيم المعارضة الإسرائيلى: عنف الشرطة ضد المتظاهرين وعائلات المحتجزين أمر خطير

زعيم المعارضة الإسرائيلي
زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، إن عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين وعائلات المحتجزين أمر خطير ويجب أن يتوقف، وذلك وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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