السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ استثمار: مشروع "رأس الحكمة" سيفيد الجميع ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، إن الجميع مستفيد من صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب لمشروعات أخرى مثله وأكبر.

وأضاف إبراهيم خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "سيفتح الباب أيضًا أمام مئات المصانع التي تخدم عليه، مثل صناعات الحديد والأسمنت والمواد الخام والرخام والأدوات الكهربائية"، مؤكدًا أنه مشروع ضخم للغاية.

وتابع: "المشروع أيضًا يسهم في انتعاش حركة السياحة، كما أن المواطن العادي سيستفيد من هذا المشروع"، مؤكدًا أن المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وأشار إلى أن المشروعات التي من المفترض تنفيذها خلال 10 سنوات تُنفذ في عهد الرئيس السيسي في عامين أو ثلاثة وهذا له فكر اقتصادي.

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